Christine Ockrent et Natacha Polony : Cocktail prestigieux avec Michel Drucker

Qu'ont Christine Ockrent, Michel Drucker et Natacha Polony en commun, outre le fait d'être connus pour leur travail dans le milieu télévisé ? Celui d'avoir publié cette année un ouvrage en librairies !

Et rien de mieux que se retrouver au traditionnel cocktail des écrivains du Cercle MBC (club notamment fondé par Jean Poniatowski en 1968), dont la 41e édition a été organisée ce mercredi 27 novembre 2018 au Fouquet's, à Paris. Une soirée d'exception et de prestige lors de laquelle les auteurs ont pu dédicacer leurs oeuvres, beaux livres ou essais.

Outre Christine Ockrent (Le Prince mystère de l'Arabie), Michel Drucker (Il faut du temps pour rester jeune) et Natacha Polony (Délivrez-nous du bien !), étaient également présents Régine (Gueule de nuit), Frédéric Beigbeder (La frivolité est une affaire sérieuse), Yasmina Khadra (Khalil) ou bien encore Caroline Pigozzi et Philippe Goulliaud (Les photos insolites des présidents de la Vème République).

La star de la série Dix pour cent Thibault de Montalembert était aussi de la partie (pour son livre Et le verbe se fait chair), ainsi que Juliette Boudre (Maman, ne me laisse pas m'endormir), Amandine Cornette de Saint Cyr (Des plumes sous ma couette), Bernard Werber (La boîte de Pandore), Bruno Fuligni (Tour du monde à travers la France inconnue), Jean-Marie Rouart (La vérité sur la comtesse Berdaiev), Emmanuel Hecht (Les Grands Vaincus de l'histoire), Gilles Paris (La lumière est à moi et autres nouvelles), Irène Frain (La fille à histoires), Jean-Pierre Kalfon (Tout va bien, m'man), Lydia Guirous (Le suicide féministe), Philippe Jaenada (La serpe), René de Obaldia (Perles de vie), Valérie Perrin (Changer l'eau des fleurs), Babette de Rozières (Tout simplement Babette: Manger sans se priver et sans prendre du poids), Caroline Eliacheff (Francoise Dolto : Une journée particulière), Jean des Cars (Le hameau de la reine. Le monde rêvé de Marie-Antoinette) et Nanoucha Van Moerkerkenland (Le coeur content). Enfin, Marie-Laure de Villepin, Sarah Lavoine, Caroline Margeridon, Thomas Levet et Benjamin Patou faisaient aussi partie des invités.