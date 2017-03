Christophe Alévêque et Serena Reinaldi : Parents pour la première fois !

Plus prompt à parler de ses spectacles, de la politique ou de l'actualité, Christophe Alévêque a toutefois fait une exception jeudi 2 mars 2017. Sur son compte Twitter, l'humoriste de 53 ans a annoncé la naissance de son troisième enfant mais le premier avec sa chérie, Serena Reinaldi.

"Heureux de vous annoncer la naissance de Marcello, ce jeudi 2 mars. Papa Christophe et maman Serena sont aux anges. Vive la vie. Et hop !!", a-t-il écrit en tout simplicité. L'ancien complice de Laurent Ruquier dans On a tout essayé avait révélé la grossesse de sa compagne, la comédienne italienne Serena Reinaldi (gagnante de l'émission de télé-réalité Nice People sur TF1 en 2003) en décembre dernier, lors d'une rencontre avec Paul Wermus pour le magazine VSD. Avec son amoureuse, ils ont également formé un duo sur scène dans la pièce de théâtre Ciao Amore, de Jérôme Lhotsky, en 2010.

Christophe Alévêque, qui a publié il y a quelques mois le livre Bienvenue à Webland (aux éditions Les Liens qui libèrent) et se produit en ce moment partout en France avec le spectacle Ça ira mieux demain, a eu deux autres enfants nés d'une précédente union.