Christophe Beaugrand balance un gros dossier sur Denis Brogniart

Lundi 16 juillet 2018, Christophe Beaugrand était l'invité de Purepeople.com à l'occasion d'un Facebook Live. Alors qu'il venait promouvoir le lancement de La Villa, la bataille des couples, l'émission de télé-réalité de l'été sur TFX, l'animateur de 41 ans a révélé avoir pris connaissance d'une astuce pas très glamour pour éviter de trop transpirer... Une astuce inspirée par un confrère dont il a eu du mal à garder le nom secret.

"On a tourné là, il y a deux semaines, on a tourné pendant deux mois. On est sur la période très chaude en République dominicaine, il fait plus de 40 degrés au soleil. J'étais toujours en pantalon parce que la chaîne, la production, le voulaient. J'ai failli mourir de chaud ! C'était une étuve totale", a d'abord commenté Christophe Beaugrand.

Heureusement, il a retenu une petite astuce que lui avait communiquée un confrère. "Moi je transpire très peu mais j'ai appris à cette occasion-là qu'il y a des animateurs, dont je tairai le nom, qui mettent des serviettes hygiéniques sous les bras pour être sûrs de ne pas avoir d'auréoles", a-t-il ajouté après avoir déjà mentionné plus tôt dans le live avoir reçu de précieux conseils de l'animateur de Koh-Lanta, Denis Brogniart.

Incapable de tenir son secret très longtemps, Christophe Beaugrand a finalement lâché : "Je ne donnerai pas de nom mais j'ai des cadreurs qui ont travaillé sur des émissions comme Koh-Lanta par exemple qui m'ont dit qu'il arrivait qu'il y ait des animateurs qui mettent des serviettes hygiéniques sous les bras ! Je l'ai pas dit Denis hein, promis ! Je l'ai pas dit !"

Découvrez le premier épisode de La Villa, la bataille des couples ce 16 juillet à 18h30 sur TFX.

Une interview à retrouver dans son intégralité ci-dessous :