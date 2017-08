Christophe Beaugrand : "Je gagne très bien ma vie"

Alors que Benjamin Castaldi présentait Secret Story depuis des années, Christophe Beaugrand lui succède depuis la saison 9 du programme, en 2015. Entre-temps, le jeu d'enfermement a migré de TF1 vers NT1. Lors d'un récent entretien accordé à nos confrères de Yahoo, l'animateur de 40 ans évoque le sujet, et les changements engendrés par cette évolution.

"On a toujours le même plateau pour les prime, le plateau de la quotidienne est plus grand et plus beau, on a un talk show quotidien qui n'existait pas à l'époque de TF1, la structure de production est exactement la même. Nous avons le même niveau d'exigence et de qualité qu'à l'époque", assure alors Christophe Beaugrand.

Animer Secret Story est un énorme boulot

Toutefois, la rémunération n'est plus la même : "En revanche, mon salaire est un peu plus low cost que celui qu'avait Benjamin Castaldi ! (rires) Mais je ne me plains pas, je gagne très bien ma vie, c'est juste un clin d'oeil..."

Et s'il gagne "très bien" sa vie, le reporter de 50mn Inside confie ne pas faire le job le plus facile du PAF. Ainsi, il précise qu'animer Secret Story représente "un énorme boulot" : "Du direct, de l'improvisation, la gestion des candidats. C'est un boulot que les trois-quarts des animateurs ne sauraient pas faire."

Rendez-vous vendredi 1er septembre 2017, sur TF1 dès 23h30, afin de suivre le prime de lancement de Secret Story 11, présenté par Christophe Beaugrand.