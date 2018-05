Christophe Beaugrand vend sa maison pour une très (très) jolie somme...

Nouvelle vie en vue pour le sympathique animateur Christophe Beaugrand. Sur son compte Instagram, il a posté un message pour indiquer qu'il vend sa chic maison. L'animateur de 41 ans, actuellement en République Dominicaine où il tourne pour TF1 et prend aussi un peu de bon temps, a partagé le lien de son annonce sur le site Se Loger.

"Si vous cherchez une très belle maison nichée dans la forêt en région parisienne, n'hésitez pas à faire tourner (voilà que je me prends pour Stéphane Plaza)", a commenté l'animateur, acolyte de l'agent immobilier star du petit écran, qu'il fréquente de temps en temps sur RTL dans Les Grosses Têtes. Christophe Beaugrand réclame pour sa maison située à Orsay, dans l'Essonne, la somme de 688 000 euros. La maison fait environ 160 mètres carrés et a été rénovée en 2016. Elle s'étend sur 927 mètres carrés de terrain clos. Elle comprend une entrée, un séjour de 40 mètres carrés sur une terrasse sans vis-à-vis, une cuisine équipée, une chambre avec salle d'eau ainsi qu'une buanderie et deux autres chambres à l'étage...