Stéphane Plaza harcelé sexuellement : "On m'avait proposé de faire une gâterie"

En plein scandale concernant le producteur Harvey Weinstein et la naissance du hashtag "BalanceTonPorc", les langues se délient. De nombreuses actrices ou personnalités de la télévision ont déjà parlé les agressions sexuelles dont elles ont été victimes. Lundi 16 octobre, c'est Stéphane Plaza qui a fait une révélation.

Le célèbre agent immobilier qui travaille sur M6 a pris la parole dans Les Grosses Têtes sur RTL, présenté par Laurent Ruquier. "Il y a des hommes qui se font harceler aussi. Pour un rôle, mais on peut aussi refuser, on m'avait proposé de faire une petite gâterie parce que tous les grands comédiens avaient fait comme ça et caetera pour tourner un film." Une déclaration surprenante suivie ensuite, Grosse Têtes oblige, de quelques notes d'humour plus ou moins drôles sur lesdites gâteries.

Stéphane Plaza n'est pas le premier homme public à révéler avoir subi un harcèlement sexuel. D'autres ont récemment parlé et même dévoilé avoir été agressé. Terry Crews, star de la série Brooklyn Nine-Nine, a révélé qu'une grosse pointure de l'industrie du cinéma lui avait "attrapé les parties intimes". James Van der Beek, vu dans Dawson, s'est quant à lui "fait attraper les fesses par des hommes plus âgés et puissants".