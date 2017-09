Christophe et Angélique (L'amour est dans le pré 2017) amoureux !

Dans la bande-annonce des bilans de L'amour est dans le pré 2017, Angélique, prétendante de Christophe qui avait décidé d'écourter son aventure à ses côtés, a fait une apparition. Des images qui laissaient croire à une idylle entre eux. Grâce au magazine Télé Loisirs, on sait à présent qu'ils sont bel et bien amoureux !

"On était le couple sur lequel les téléspectateurs auraient le moins parié", confie le vigneron. Et il n'a pas tort puisque rien ne laissait imaginer la possibilité d'une relation entre eux. Angélique ne voyait en Christophe qu'un très bon ami. Et l'agriculteur avait fondu en larmes en voyant sa belle quitter son domaine.

La jolie métisse a-t-elle donc changé d'avis ? Il faut croire que oui et elle n'a aucune raison de le regretter même si la distance entre eux ne doit pas simplifier les choses. Christophe vit dans dans le Jura et elle dans le Var. Mais si leur histoire d'amour fonctionne, le sympathique candidat pourrait envisager de la rejoindre dans le Sud.

Pour en savoir plus, il faudra donc attendre ce soir et la diffusion du premier épisode des bilans de L'amour est dans le pré 2017 !