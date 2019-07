Christophe Licata, papa heureux pour le baptême de Livio avec Alizée et Grégoire

Le dimanche 7 juillet 2019 était une date importante pour la famille Licata ! Livio Licata (bientôt 2 ans et demi), le fils des danseurs professionnels Christophe et Coralie Licata, a été baptisé à Aix-en-Provence. Pour l'occasion, le chorégraphe de Danse avec les stars (TF1) a pu compter sur la présence de son meilleur ami Grégoire Lyonnet – qui est également le parrain du petit – et bien entendu sur celle de sa compagne Alizée, actuellement enceinte de leur premier enfant.

Sur Instagram, le sympathique et talentueux Christophe Licata a écrit en légende d'une photo de son fils face à un homme d'église : "Baptême de mon petit homme Livio. Merci à son super parrain Grégoire Lyonnet, sa super marraine Céline Licata. Merci la famille et les amis et une mention spéciale, merci à Alizée pour son talent de photographe et ses doigts de fée." La très jolie photo a rapidement reçu plusieurs dizaines de milliers de likes et des centaines de charmants commentaires. Sylvie Tellier, qui avait dansé au côté de Christophe Licata dans la 7e édition de la compétition de TF1, a notamment commenté : "Félicitations !!!"

De son côté, l'heureuse maman Coralie Licata a également posté la photo d'un imposant gâteau aux couleurs du conte philosophique Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry sur sa page Instagram. "Une belle journée <3 Le baptême de mon petit homme", a-t-elle simplement commenté. Un cliché qui a aussitôt séduit une autre figure de Danse avec les stars, la belle Katrina Patchett.

Un bonheur qui fait plaisir à voir...