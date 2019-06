Alizée, enceinte, et Grégoire : en Corse, leurs nouveaux bonheurs...

Déjà maman d'Annily (14 ans), dont le père est Jérémy Chatelain, Alizée se réjouit d'accueillir bientôt une autre petite fille : "Les filles, c'est vraiment bien. Le seul problème avec les filles, c'est que Grégoire ne va avoir aucune autorité sur elle parce ce qu'il va être trop amoureux d'elle", souligne la jeune femme avec un grand sourire.

Ce qu'Alizée aime par-dessus tout en Corse, c'est d'être proche de ses parents et d'avoir le temps de s'occuper d'Annily. Elle se souvient de sa première grossesse : "Quand j'étais enceinte de ma fille, j'avais 20 ans et j'étais entre deux albums donc c'était super intense. Je me rappelle quand elle était vraiment tout bébé, entre les biberons je faisais les prises [d'enregistrement]. Quand elle a commencé à grandir, elle venait avec moi sur les plateaux télé. Surtout, j'étais seule. J'habitais à Paris, je n'avais pas mère, de tante ou de grand-mère. Toute ma famille est à Ajaccio." Et c'est dans ce cocon qu'Alizée et Grégoire accueilleront bientôt leur premier enfant.