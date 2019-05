Alizée : La chanteuse est enceinte de son deuxième enfant !

Pour Alizée, l'année 2019 s'annonce sous les meilleurs auspices ! La chanteuse est enceinte de son deuxième enfant. Un bébé qui vient consolider un peu plus encore son histoire d'amour avec le charmant danseur Grégoire Lyonnet, rencontré en 2013 sur le plateau de la 4e saison de Danse avec les stars.

Dans les pages du magazine Closer, qui dévoile l'heureuse nouvelle, on apprend qu'Alizée est enceinte de plus de trois mois. Un premier trimestre de grossesse qui ne lui permet pas encore d'avoir un baby bump trop visible... Le bébé devrait donc naître en novembre prochain. Cette seconde grossesse de l'interprète des tubes Moi... Lolita, J'en ai marre ou L'Alizée est la consécration logique de son idylle avec Grégoire Lyonnet, le danseur de 32 ans. Les tourtereaux se sont mariés en 2016 et ont ouvert un studio de danse à Ajaccio, sur les terres corses de la star, en 2017.

Il y a deux ans, Alizée se confiait à Gala sur sa volonté d'avoir un enfant avec son amoureux. "C'est la prochaine étape après le mariage. Il faut juste qu'on trouve le bon moment", disait-elle alors. "J'en ai vraiment envie. J'ai envie d'être un aussi bon père que le mien l'a été pour moi. (...) Garçon ou fille, peu importe", ajoutait Grégoire. De toute évidence, le couple a trouvé son rythme de croisière et tous les signaux sont au vert !

La chanteuse est déjà la maman d'une craquante Annily, aujourd'hui âgée de 14 ans. Une fille qu'elle ne voulait pas montrer au grand public au départ avant de céder tant elle en est fière. Sa princesse est née de sa précédente relation avec le musicien Jérémy Chatelain. L'adolescente, que la nouvelle doit enchanter, s'entend très bien avec Grégoire comme ce dernier l'avait confié à Gala. "La fille d'Alizée est tellement agréable, douce, calme... Et très affectueuse avec moi qui ne suis que son beau-père", disait-il.

