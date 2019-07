Christophe Willem : Ce gros complexe qu'il a essayé de changer

Sa voix atypique est reconnaissable entre mille. Grâce à son timbre, Christophe Willem a remporté La Nouvelle Star en 2005, face à Miss Dominique. Depuis, le chanteur de 35 ans a la chance de vivre de sa passion et assume pleinement sa voix aiguë. Mais cela n'a pas toujours été le cas comme il l'a confié au micro de RTL, lundi 15 juillet 2019.

Quand il était adolescent, Christophe Willem a tout fait pour changer son timbre de voix à la suite de nombreuses moqueries. "J'ai compris assez jeune que j'avais une voix un peu spéciale qui était très féminine parce que j'avais systématiquement le droit à 'bonjour madame' au téléphone. J'ai tout fait pour essayer de baisser ma voix donc j'ai fumé, j'ai bu...", s'est-il souvenu.

Mais, alors qu'il avait 16 ans, un événement est venu tout changer et lui a permis de prendre confiance en lui : "À 16 ans, j'ai chanté dans une chorale gospel et il y avait un couple de personnes âgées à la fin du concert qui est venu me voir en me disant : 'Vous avez vraiment une voix qui touche, il y a une émotion qui passe.' C'est la première fois que quelqu'un m'avait dit qu'il avait été touché par ma voix (...) Après je me suis retrouvé chanteur grâce à la Nouvelle Star."

En 2007, Christophe Willem a donc eu la chance de dévoiler son premier album Inventaire dont sont extraits Double Je ou Jacques a dit. Il a ensuite sorti quatre autres opus en 2009 (Caféine), 2011 (Prismophonic), 2014 (Paraît-il) et 2017 (Rio).

En parallèle, il a d'autres projets comme Les Enfoirés. Il a en effet rejoint la troupe en 2008. Il a aussi été juré de l'émission Destination Eurovision en janvier dernier, aux côtés de de Vitaa, André Manoukian et Garou Un concours remporté par Bilal Hassani. Ce dernier avait donc représenté la France à l'Eurovision 2019 avec son titre Roi. Il avait terminé en 16e position.