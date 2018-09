Christy Carlson Romano (La Guerre des Stevens) : L'actrice attend son 2e enfant

Christy Carlson Romano va donc devenir maman pour la deuxième fois. L'actrice a dévoilé l'heureuse nouvelle au site américain People, lequel publie de jolies photos où elle affiche déjà un baby bump naissant. Si elle a donné quelques détails sur cette grossesse, elle s'est bien gardée de révéler le sexe du bébé...

"J'ai toujours voulu deux enfants et je me sens donc bénie de revivre cette expérience à nouveau. Mon mari et moi sommes remplis de joie à l'idée que notre petite fille va bientôt avoir un frère ou une soeur", a-t-elle déclaré. Christy Carlson Romano est mariée au producteur Brendan Rooney depuis 2013 et le couple a accueilli une craquante Isabella Victoria en décembre 2016. Le bébé à venir doit quant à lui pointer le bout de son nez en février.

Christy Carlson Romano, qui dit avoir eu un été chargé à cause du tournage de trois films - dont le remake en live-action de Kim Possible pour Disney Channel - explique avoir tout de même pris le temps de discuter avec sa fille pour la prévenir qu'elle ne va plus être seule. "Nous essayons d'expliquer la grossesse à Isabelle, qu'il y a un bébé à l'intérieur de maman. Les enfants sont si proches en âge et nous sommes encore l'esprit tourné vers les couches. Je suis si contente d'avoir déjà toutes ces connaissances car je vais pouvoir en apprendre un peu plus encore pour la seconde fois. Je ne sais pas encore ce que ça fait que d'être dans la trentaine et d'avoir une famille qui grandit. Cela donne en tout l'envie de redoubler d'efforts ", a-t-elle dit.