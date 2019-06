Ciara : Russell Wilson devient une danseuse étoile pour leur fille, Sienna

En couple depuis 2015, Ciara et Russell Wilson sont les heureux parents d'une petite Sienna. Le 1er juin 2019, Russell Wilson a posté une vidéo très touchante d'un cours de danse classique de sa petite fille. Bien plus qu'un simple spectateur, Russell Wilson participe activement avec sa princesse et enchaîne les pointes et demi-pointes avec grâce et élégance.

Quaterback de football américain dans l'équipe Seattle Seahawks, le temps des touchdowns et des plaquages est bel et bien ter-mi-né ! Pour Sienna, Russell oublie tout et fait une merveilleuse danseuse étoile.