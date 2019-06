Cindy (Koh-Lanta 2019) : "Je vais me marier cet hiver, après avoir accouché"

Cindy a gagné les poteaux de Koh-Lanta 2019 mais le Jury final a préféré voir Maud remporter les 100000 euros. La future maman et future mariée revient sur son parcours et nous livre quelques informations croustillantes.

La Cindy qui bronzait sur la plage et qui n'a pas gagné une seule épreuve en solo a gagné les poteaux. C'est une belle revanche !



C'est jouissif ! Je savais bien que je ne n'étais pas forcément considérée à ma juste valeur. J'ai un peu d'orgueil, il était important pour moi de gagner les poteaux. Je ne pouvais pas rêver d'une meilleure fin.

Comment expliquez-vous être allée aussi loin dans l'aventure ?

Je pense que j'ai été plus maligne que certains. J'ai aussi eu une bonne faculté d'adaptation. J'ai bien vécu le manque de nourriture, l'inconfort. Et puis je mettais un peu de joie de vivre sur le campement. Je pense que ma franchise a été aussi appréciée.

Pas trop déçue de voir les 100 000 euros vous filer sous le nez, et ce à une voix près ?

Je pensais avoir plus de chances que Maud. Je ne pensais pas forcément que je pouvais gagner mais que j'avais moins de chances de perdre que si je m'étais retrouvée face à Steeve. J'avais fait des calculs dans ma tête, je savais que ce serait assez serré, à une voix près.

Lors du live, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous comprenez que vous n'avez pas gagné ?

En fait, pour être honnête, je connaissais l'issue des votes. On se l'était dit. Je savais lorsque j'ai quitté l'île que je n'avais pas gagné. Je savais qui avait voté pour qui. Je suis partie un peu dépitée alors que j'étais trop contente de retrouver mes proches. J'étais très frustrée de voir que ça s'était joué à rien du tout. Mais ça se serait peut-être plus mal passé si j'avais appris ça en direct, car j'aurais peut-être pleuré.

Vous avez annoncé lors du live que vous alliez vous marier. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Le mariage aura lieu le 15 février ! Ce sera à Saint-Émilion et je n'aurais que quatre mois pour perdre mes kilos de grossesse. On voulait un mariage original, donc on a décidé de faire un mariage d'hiver. L'été, c'est la saison des mariages, le marathon, on est en vacances... et puis en février, le 13e mois et les primes sont souvent tombés, du coup je me dis que les gens seront peut-être plus généreux !

Des aventuriers de "Koh-Lanta" seront-ils invités ?

On fait un très beau mariage, ça a un coût. J'apprécie les gens de Koh-Lanta mais ils ne font pas partie de mes priorités. La seule personne que je suis sûre d'inviter, c'est Steeve.

Combien de kilos de grossesse avez-vous pris ?

J'ai pris 8 kilos en six mois. Je n'ai pas gagné les 100000 euros de Koh-Lanta, je ne pourrai donc pas faire de chirurgie après ma grossesse. Je vais donc devoir faire attention à ce que je mange, je vais aussi devoir faire du sport.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.