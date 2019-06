Cindy (Koh-Lanta 2019) enceinte : le sexe de son bébé dévoilé

La finale de Koh-Lanta 2019 approche à grands pas ! C'est vendredi 21 juin que TF1 diffusera le dernier épisode à l'issue duquel Maud, Steeve, Aurélien, Clo et Cindy sera sacré grand gagnant. À cette occasion, cette dernière a accordé une interview à Télé Loisirs. Et, en plus d'avoir évoqué son aventure, la jeune femme de 31 ans a fait une révélation à nos confrères sur sa grossesse.

La belle blonde, qui est enceinte de son premier enfant, a en effet dévoilé le sexe de son bébé. Nous avons donc appris que Cindy et son compagnon Thomas s'apprêtaient à accueillir une petite fille. Pour rappel, c'est à l'occasion de la fête des Mères, le 26 mai dernier, que l'aventurière avait officialisé la bonne nouvelle avec humour. Elle avait publié une photo d'elle la tête dans la cuvette de ses toilettes, son amoureux Thomas à ses côtés. "Cette fois-ci, ce n'est pas une gueule de bois... mais bien la fin de 3-4 mois de nausées. Bien heureuse de vous annoncer en ce jour de fête des Mères qu'en octobre, un solide gaillard ou belle poulette viendra combler notre vie. Et pour reprendre les mots d'une personne que j'admire : 'C'est le plus joli totem de la vie, une immunité pour l'éternité'", avait-elle écrit.

Cindy avait également rapidement dévoilé sa nouvelle silhouette en story Instagram. Au programme : beau bidon, "gros nénés" et un peu plus de cuisses. Si elle assume ce nouveau corps, la jeune femme n'a pas manqué de lancer un appel à la production de Koh-Lanta pour perdre ses kilos de grossesse : dans son interview pour Télé Loisirs, elle s'est dite prête à repartir à l'aventure.

Rappelons que dans Koh-Lanta, la guerre des chefs, elle a perdu pas moins de 13 kilos.