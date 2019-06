Cindy (Koh-Lanta) enceinte et seins nus : son clin d'oeil à Brice en photo

Toujours en lice dans Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1), Cindy a annoncé une grande nouvelle : elle est enceinte de son premier enfant ! Elle a profité d'un week-end à Moliets-et-Maa, une commune située dans le département des Landes, en région Nouvelle-Aquitaine, où elle a retrouvé son père et son petit frère, pour bronzer... seins nus !

Dimanche 9 juin 2019, la jolie Cindy a partagé en story sur Instagram une photo d'elle en bas de maillot de bain. Allongée sur un matelas gonflable en plein milieu d'une piscine, l'aventurière prend le soleil. Et c'est topless que la future maman bronze, comme dans Koh-Lanta ! Baby bump bien en vue, Cindy cache sa poitrine nue avec des smileys en forme de coeur.

"Pensée pour @BriceKohLanta", précise-t-elle avec humour. Un clin d'oeil amical à son camarade d'aventure, Brice, qui avait été surpris de la voir bronzer seins nus aux îles Fidji. "On était tous en train d'aller chercher du bois, à s'occuper du camp. Les premiers jours étaient ceux où il fallait être le plus actif, je pense. Ce n'était pas du tout son cas. Je sais que Cindy ne le voit pas du tout comme ça mais, pour moi, c'était inconcevable de venir sur Koh-Lanta et de bronzer dès les premiers jours", avait confié le jeune Robinson en exclusivité pour Purepeople.com. Et d'indiquer que c'est surtout la "manière de bronzer", à savoir topless, qui l'avait perturbé. "Je trouvais ça un peu abusé. J'avais l'impression qu'elle était en mode vacances et je trouvais ça dommage", avait-il poursuivi.

De son côté, Cindy avait déjà pris la parole à ce sujet. Auprès de nos confrères du Parisien, la jolie blonde avait confié qu'elle n'était "pas vraiment topless" et que sa pause "n'avait duré que quinze minutes, pour ne pas dépenser de l'énergie inutilement".

Aujourd'hui, les deux aventuriers rient de cet épisode !

Rendez-vous vendredi 14 juin dès 21h sur TF1 afin de suivre le prochain et avant-dernier épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs.