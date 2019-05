Koh-Lanta 2019 - Brice surpris par Cindy seins nus : "J'ai trouvé ça abusé !"

Dans l'épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs diffusé le 21 mars 2019 sur TF1, la belle Cindy se prélassait au soleil. Sous l'oeil de ses camarades, la jeune femme faisait tomber le haut de son maillot de bain. De quoi laisser Clo et Brice perplexes... Des semaines plus tard, alors éliminé du célèbre jeu d'aventure, le jeune sportif s'explique sur sa réaction auprès de Purepeople.com.

"Sur le moment, ça me surprend. On était tous en train d'aller chercher du bois, à s'occuper du camp. Les premiers jours étaient ceux où il fallait être le plus actif je pense. Ce n'était pas du tout son cas, lance Brice. Je sais que Cindy ne le voit pas du tout comme ça mais pour moi c'était inconcevable de venir sur Koh-Lanta et de bronzer dès les premiers jours. Ce n'était pas le Koh-Lanta que j'imaginais."

En réalité, ce n'est pas le fait que la jeune Bordelaise profite du soleil des îles Fidji qui l'a dérangé, mais sa "manière de bronzer", à savoir topless. "On peut bronzer normalement comme le faisaient tous les aventuriers mais de là à retirer le haut de maillot je trouve que ça fait vraiment vacances à la plage. Je trouvais ça un peu abusé. J'avais l'impression qu'elle était en mode vacances et je trouvais ça dommage", poursuit-il. D'ailleurs, si Cindy souhaite "venir bronzer seins nus sur la cote basque", où il vit, Brice se dit le "premier à l'encourager" !

Mais Brice ne "regrette pas du tout [sa] réaction". "C'était sur le moment. J'ai peut-être eu des mots qu'il ne fallait pas, je ne m'en souviens pas très bien, mais je ne regrette pas", conclut-il.

Rappelons que Cindy avait déjà pris la parole à ce sujet auprès de nos confrères du Parisien : "Ça m'a mise mal à l'aise de voir la façon dont ça a été monté. Ce n'était pas vraiment ça. Je n'étais pas vraiment topless. Ma pause n'a duré que quinze minutes, pour ne pas dépenser de l'énergie inutilement."

