Cindy Lopes mère célibataire : son quotidien "pas toujours facile"

Cindy Lopes est de nouveau sous le feu des projecteurs. La candidate de Secret Story 3 a accordé une interview à nos confrères de Public pour annoncer qu'elle s'engageait pour les élections européennes et qu'elle rejoignait la liste Alliance jaune de Francis Lalanne. Et elle a expliqué pourquoi.

"Devenir maman m'a rendue plus responsable et m'a surtout donné l'ambition de laisser un monde meilleur à mes deux enfants", a confié la maman de Raphaël (2 mois) et Stella (20 mois). La belle blonde de 36 ans a ensuite révélé qu'elle avait défilé avec les Gilets jaunes durant sa deuxième grossesse. Puis, elle a expliqué qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts : "Vivre avec deux gosses, ce n'est pas toujours facile. Surtout que je les élève seule, je me suis séparée du papa. Une fois que j'ai acheté le lait, les couches et que j'ai fait des courses, il ne me reste pas grand-chose à la fin du mois. Par chance, je suis propriétaire, mais avoir un train de vie correct en France est très difficile."

Quand Francis Lalanne lui a proposé de rejoindre ses rangs, elle n'a pas hésité bien longtemps. "J'irai au bout. J'ai envie d'agir pour mon pays", a conclu Cindy Lopes. Et pour rendre fiers ses enfants aussi. Des bouts de chou qu'elle n'hésite pas à dévoiler sur Instagram. Après la naissance de Raphaël, la belle blonde a partagé une photo d'elle à l'hôpital. Et, régulièrement, elle pose avec sa petite fille.

L'intégralité de l'interview de Cindy Lopes est à retrouver dans le magazine Public du 17 mai 2019.