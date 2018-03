Claire Holt (Vampire Diaries, The Originals) a perdu son bébé : "Je suis brisée"

C'est une épreuve difficile qu'elle a souhaité partager avec ses fans. Dimanche 4 mars 2018, Claire Holt s'est exprimée sur son compte Instagram pour révéler qu'elle avait subi une fausse couche. Une révélation douloureuse pour l'interprète de Rebekah Mikaelson dans les séries The Vampire Diaries et son spin-off The Originals, elle qui n'avait même pas encore officialisé sa grossesse.

"J'ai pris cette photo il y a dix jours, pendant que j'attendais d'être opérée après qu'on n'a plus entendu le rythme cardiaque de mon adorable petit bébé. Je l'ai envoyée à mon fiancé qui se trouvait dans la salle d'attente pour lui montrer que j'allais bien. Je n'allais pas bien. Je ne m'étais jamais sentie aussi brisée de ma vie. J'ai hésité à partager ça aussi tôt et ça m'effraie de rendre public quelque chose d'aussi privé, mais je le fais parce que c'est important", a-t-elle écrit.