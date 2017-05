Claire (Koh-Lanta Cambodge) amincie : Sa folle perte de poids !

La fin approche pour les aventuriers de Koh-Lanta Cambodge. Lors du dernier épisode, diffusé vendredi 26 mai sur TF1, Mathilde a créé la surprise. Tandis que la majorité des candidats avaient voté contre elle, la jolie brune a finalement brandi son collier d'immunité, trouvé quelques heures plus tôt. Finalement, c'est Claire qui a été éliminée.

Auprès de nos confrères de TV Magazine, la coach sportive de 38 ans est revenue sur son aventure. Dans la foulée, l'aventurière a également évoqué sa perte de poids au cours des 36 jours passés sur l'île.

"Je ne suis pas très grosse au départ, a-t-elle confié. Et j'ai perdu 9 kilos durant cette aventure. (...) J'avais perdu du gras et du muscle mais je savais comment me remettre en conditions. Aujourd'hui, tout est revenu à la normale."

Claire n'est pas la seule à avoir quitté le tournage de Koh-Lanta Cambodge amincie. En effet, Sandro avait confié avoir perdu 16 kilos. De son côté, Marjorie révélait s'être délestée de pas moins de 14 kilos, tout comme Corentin, qui ne pesait plus que 63 kilos en fin d'aventure.

Vincent, ex-rugbyman, avait quant à lui déclaré avoir repris du poids ! "J'ai perdu plusieurs kilos là-bas, que j'ai repris, et j'en ai même gagné 5 depuis la fin de l'aventure", avait-il avoué à France Dimanche. Et d'ironiser : "Il faudrait que je refasse un nouveau Koh-Lanta pour mincir au plus vite !"