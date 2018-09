Clara Morgane affronte Évelyne Thomas et Catherine Salvador à la pétanque

Cette année, le Challenge Henri Salvador était organisé en hommage à Charley Maraouni, à l'Ile-Rousse en Corse. Pour cette édition 2018, toute l'équipe du Sport Pétanque Ile-Rousse Balagne a souhaité rendre hommage à leur président d'honneur, mort l'an dernier.

Pour cet hommage "qui se voulait aussi simple que l'était Charley", le club était heureux de l'associer au Challenge Henri Salvador 2018. Tous les artistes et champions de pétanque étaient présentés par L.Causse, en présence de Catherine Salvador, la femme du regretté Henri Salvador et marraine du club ainsi que de France l'épouse de Charley, émue et agréablement surprise de tous ces témoignages d'amitié. Avant que les choses sérieuses ne débutent, le public debout reprenait le Dio Vi Salvi Regina entonné par les membres du groupe I Muvrini.

Sur la piste, on a pu voir l'animatrice télé et chanteuse Clara Morgane, pimpante dans une tenue estivale, Evelyne Thomas, Enrico Macias, Pascal Elbé, Zinedine Soualem, Virginie Hocq, Véronique de Villèle ou encore Michel Mallory, Michel Boujenah, Antoine Ciosi, Jean-François Bernardini, Michel Mallory, Tao By, Jean Thomas Mallory...

Thomas Montet