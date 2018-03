Henri Savador : Sa veuve Catherine "malheureuse" en pensant à sa paternité

Henri Salvador est mort il y a dix ans. Il n'a eu qu'un enfant, le photographe Jean-Marie Périer, qu'il n'a jamais reconnu. Le photographe a été élevé par les acteurs Jacqueline Porel, sa mère biologique, et François Périer, son père adoptif. Âgé de 78 ans, il est toujours en colère. La veuve du chanteur, Catherine Salvador (née Costa), qui lui rend hommage dans le nouveau numéro de Gala, se souvient de l'immense amour qu'ils partageaient et revient sur ce qui est, pour elle, une rencontre ratée entre un père et son fils.

Trop tard ?

Selon Catherine Salvador, son époux n'a appris l'existence de Jean-Marie Périer que seize ou dix-sept ans après sa naissance. "François Périer, qui l'avait reconnu et élevé, ne souhaitait pas qu'Henri s'en approche. Cela devait rester un secret entre eux. Jusqu'au jour où Eddy Barclay a décidé d'orchestrer une rencontre. Jean-Marie avait alors 40 ans et, forcément, c'était trop tard."

Plus tôt dans l'interview, Catherine Salvador racontait combien Henri n'était pas très famille, ni très show-biz. Pour autant, elle explique qu'il a souffert de ne pas avoir tissé de liens avec son fils : "Il a porté le poids d'être le fautif, le responsable, mais Henri ignorait tout pour Jean-Marie. S'il l'avait su, peut-être qu'il l'aurait reconnu, que l'histoire aurait été autre. C'est ainsi. Moi, j'ai été malheureuse de voir que ces deux hommes s'étaient ratés. On a pourtant passé des vacances ensemble, mais on ne rattrape pas le temps. Sans que Jean-Marie le sache, Henri a été profondément malheureux de cette histoire, il aurait aimé être proche de lui. Mais voilà, il y a eu trop de non-dits. Car quand il était blessé, Henri avait tendance à se refermer. À se terrer chez lui. Et à se taire."

Un fils et un père blessés

C'est ce silence que Jean-Marie a sans doute eu du mal à supporter. Dans une interview au Monde, parue en 2010, il reprochait à Henri Salvador cette absence : "Ce qui m'a beaucoup touché – et cela peut-être un lien avec mon livre –, c'est qu'il a aussi largué ses petits-enfants, mes gosses [Lola, l'acteur Paul et l'animateur Arthur Pillu-Périer, NDLR]. Pour cela, je le maudis et je ne lui pardonnerai jamais. Mes enfants voient bien que cela a un peu bousillé leur père mais ce n'est pas leur histoire. C'est moi qui ai pris ça dans la tronche, pas eux..." Et dans Le Point, en octobre 2017, le photographe des yé-yé comparait assez durement la manière dont son père d'adoption et son père biologique avaient vieilli : "François Périer a gardé jusqu'au bout son humour, la délicatesse de faire rire les autres. Henri Salvador, je suis au regret de le dire, a versé dans l'aigreur. Ce n'était d'ailleurs pas nouveau."

Malgré cet immense gâchis, Henri Salvador aurait rêvé avoir un enfant avec Catherine. Mais leur différence d'âge, une quarantaine d'années, a joué contre lui : "S'il avait eu trente ans de moins, je ne me serais même pas posé la question, explique Catherine Salvador. Mais pour avoir été orpheline de père très jeune, je ne voulais pas faire ça à mon enfant. Je sais aujourd'hui que je finirai peut-être seule, mais ça doit être mon destin, je l'accepte sans amertume." Depuis le décès de son cher époux, Catherine Salvador n'a pas refait sa vie : "C'est impossible de refaire sa vie après Henri !"

