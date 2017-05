Clara Morgane toujours très hot : Topless au saut du lit !

Clara Morgane a une bien belle façon de dire "bonjour" à ses fans sur les réseaux sociaux : elle se dévoile tout en sensualité... Si les adeptes de la reine de l'érotisme peuvent se procurer son célèbre calendrier sexy depuis le mois de septembre, ils ont également la possibilité de découvrir la ravissante blonde sur son compte Instagram qu'elle alimente régulièrement...

Sur son nouveau terrain de jeu, la fashionista ne manque pas de dévoiler ses plus beaux shootings mais aussi ses nombreux conseils beauté à ses quelque 280 000 followers qui ne cessent jamais de lui dire qu'elle est une bombe. Après son passage dans Touche pas à mon poste la semaine dernière, Clara Morgane prend la pose une fois de plus dans son lit. Mais cette fois sans sous-vêtements.

Ce 16 mai, afin de souhaiter une bonne journée à ses nombreux followers, la belle a donc décidé de la jouer sensuelle sur les réseaux sociaux en faisant un gros plan sur son doux visage et sa poitrine. La belle de 35 ans est quasi nue dans ses draps d'un blanc immaculé puisqu'elle ne porte pas de soutien gorge... Le cliché, qui a rassemblé plus de 17 000 like en quelques heures, n'a pas manqué de faire réagir ses fans. "Tu es sublime", "Tu es très belle Clara", "Le temps ne fait que l'embellir", "Déesse", "Toujours aussi jolie..." peut-on lire sous le cliché de la bombe. Et en effet, comme toujours, elle était divine.