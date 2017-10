Clash Gainsbourg / Whitney Houston – Michel Drucker raconte: "J'étais archigêné"

À l'occasion des 30 ans de TV Magazine, la parution a décidé de donner la parole à quelques-unes des plus grandes stars du petit écran afin qu'elles reviennent sur leur souvenir le plus mémorable. Michel Drucker (75 ans et plus de cinquante ans de carrière) s'est plié à l'exercice !

L'animateur de Vivement dimanche (France 2) est revenu sur une séquence datant du 5 avril 1986, aujourd'hui culte, durant laquelle il avait mené une interview de Whitney Houston en présence d'un Serge Gainsbourg légèrement alcoolisé. Le chanteur français n'avait pas particulièrement brillé par sa retenue et sa classe ce jour-là...

"Le clash entre Serge Gainsbourg et Whitney Houston, dans Champs-Élysées, m'a marqué. Le chanteur était ivre et avait marmonné en anglais à l'artiste américaine de 22 ans qu'elle était géniale et qu'il voulait la baiser... Archigêné, je faisais des efforts pour dédramatiser la situation et donner une autre traduction à ses mots, mais Gainsbourg avait persisté. D'abord bouche bée, puis sidérée, Whitney Houston avait quitté le plateau outrée et furieuse", s'est souvenu Michel Drucker.

Une séquence culte que nous vous proposons de revivre dans notre player vidéo.

