Clash Yann Moix et Nekfeu : Le polémiste fait son mea culpa !

La guerre Yann Moix-Nekfeu est terminée ! L'écrivain vient de faire son mea culpa au micro de De quoi j'ai l'air ? sur Europe 1. Invité de Nikos Aliagas, le polémiste est revenu sur son accrochage avec le rappeur datant de septembre 2015.

Invité dans On n'est pas couché sur France 2, le polémiste de Laurent Ruquier n'avait pas été tendre avec le rappeur. Au sujet de son album Feu, il avait déclaré : "C'est de l'ultraviolence sur de la gentillesse de Bisounours. Les coups que vous donnez, c'est à coups de hochet que vous les donnez. Ça ne prend pas, ça ne marche pas. (...) J'adore le rap mais le vôtre triche, j'ai l'impression qu'il tombe à plat. C'est de la violence qui se retient d'en être." Des propos auxquels le chanteur 26 ans avait plutôt bien réagi, considérant leur échange "comme une battle".

"Je l'ai pris un petit peu à la légère. Je ne l'ai pas pris de haut mais je me suis un peu moqué. En discutant avec lui, je me suis aperçu que c'était quelqu'un qui adorait la littérature, qui travaillait vraiment ses textes. J'ai découvert un chouette type, un vrai être humain", a déclaré le détenteur du Prix Renaudot 2013. Ajoutant que Nekfeu n'était "pas rancunier contrairement à d'autres petits rappeurs", le polémiste a conclu : "J'ai reconsidéré sa musique. J'ai un peu plus écouté ces disques et je me suis dit que je m'étais trompé."

En septembre 2016, les rapports entre Yann Moix et Nekfeu s'étaient déjà améliorés. Invité de nouveau dans On n'est pas couché, le chanteur venu faire le promotion de l'album Destins liés, réalisé avec ses amis du $-Crew, a eu la surprise d'apprendre que le polémiste l'avait apprécié. "Je vais vous surprendre mais j'ai bien aimé. Ce n'est pas de ma faute", avait commencé Yann Moix. Une déclaration presque impensable à laquelle le rappeur a répondu avec beaucoup d'humour : "Ça m'emmerde un peu !"