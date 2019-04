Claude François : À 50 ans, la petite fille du "Téléphone pleure" a bien changé

Sur son compte Facebook, cette Parisienne, directrice de casting de profession, a non seulement partagé quelques photos de famille et selfies, mais aussi quelques coupures de presse de l'époque, où elle faisait la une des magazines avec Claude François : "Je comprenais ce que je chantais, mais il y avait des choses que je ne comprenais pas, a-t-elle raconté dans le documentaire Cloclo : 40 ans après, ultimes révélations sur TMC en 2018. Par exemple l'hôtel Beau-Rivage, je ne savais pas ce que c'était. Je n'y avais jamais été de ma vie. Et d'ailleurs je me suis rendu compte, des années plus tard, que je disais 'Bou-rivage' !"

Frédérique Barkoff est aujourd'hui maman d'une jeune fille de 14 ans, Chloé, jeune comédienne notamment aperçue dans la saison 2 de la série Sam en 2018 (TF1). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la ressemblance est frappante entre l'adolescente et sa mère lorsqu'elle était plus jeune ! En 2014, la famille a fait face à la disparition de Nicole Gruyer, morte d'une crise cardiaque. Après sa rencontre avec Claude François en 1962 à Paris, cette dernière l'avait accompagné jusqu'à son décès en 1978.