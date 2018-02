Claude François : La lettre déchirante de sa fille cachée à ses demi-frères...

Claude François est mort le 11 mars 1978. La France connaît ses deux fils, Claude François Junior (49 ans) et Marc François (48 ans), et désormais sa fille : Julie Bocquet, une Belge de 40 ans. Cette dernière est née de la romance entre Fabienne, 15 ans à l'époque, et le chanteur, entre 1976 et 1977. Fabienne a été contrainte par son père d'abandonner son bébé ; bébé qui n'a appris ses origines qu'à l'âge de 8 ans, de la bouche de ses parents adoptifs. Plus tard, elle est retrouvée par sa mère biologique.

Je donnerais tout pour le rencontrer, et pour vous rencontrer

En 1998, Voici dévoile l'existence de Julie Bocquet. Le réflexe de la jeune femme est alors d'écrire à ses demi-frères. Paris Match, en kiosques jeudi 8 février, dévoile un extrait de cette lettre bouleversante d'une jeune femme en quête de son histoire : "Notre père n'est plus ici, je n'ai même pas eu la chance de le voir, mais en chacun de nous il doit exister encore. Je donnerais tout pour le rencontrer, et pour vous rencontrer si vous le voulez autant que moi !" Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Julie Bocquet raconte que cette lettre est restée sans réponse. Compréhensive, elle ajoute : "Je pense qu'ils étaient choqués par les articles et qu'ils voulaient garder une certaine distance."

En 2012, la sortie du biopic Cloclo sur le chanteur bouleverse Julie Bocquet. Elle peine à croire à ce lien de parenté. "J'ai voulu en savoir plus. J'avais des doutes, cela me semblait invraisemblable d'être la fille de Claude François, poursuit-elle dans Télé Loisirs. J'ai obtenu, grâce à Fabienne, des preuves scientifiques. Mais si j'ai entrepris toutes ces démarches, c'était à titre personnel et non pour que tout devienne public."

Marc et Claude François Junior accepteront-ils enfin de rencontrer leur demi-soeur ? En attendant, les deux frères ont fait parvenir un communiqué de presse qui exprime à la fois leur bienveillance quant à Julie et sa mère biologique mais aussi leur surprise : "Nous souhaitons nous exprimer autour de l'interview de Julie Bocquet parue en Belgique. Son récit est bouleversant. Nous comprenons parfaitement sa quête d'identité mais il s'agit là d'une histoire qui nous dépasse tous un peu. Elle explique que sa maman tombe enceinte et, éprise de notre père, décide de cacher sa grossesse jusqu'à ses parents. Il ne nous appartient pas de juger les motivations de Fabienne. Tant cette dernière que Julie nous ont toujours semblé équilibrées, délicates et courtoises dans leurs approches. Nous n'avons jamais ressenti d'intentions déplacées de leur part et comprenons leurs souffrances et les respectons."

Paris Match, en kiosques le 8 février 2018.