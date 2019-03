Claude François : Son ex-conquête, alors âgée de 14 ans, prend la parole

Ce n'est plus un secret pour personne : Claude François était un homme à femmes. L'artiste a eu un tas de conquêtes au cours de sa vie, multipliant les histoires d'amour plus ou moins longues. Parmi celles qui ont partagé son lit, il y a Fabienne, mineure à l'époque.

Dans Ça commence aujourd'hui, Fabienne s'est confiée à l'animatrice Faustine Bollaert. "J'ai vu Claude François pour la première fois en 1974. Ma soeur aimait beaucoup ses chansons, ma mère aussi. (...) Ensuite, j'ai eu la chance de le rencontrer lors d'une émission radio, et c'est là où nous avons fait vraiment connaissance. (...) J'ai pris conscience de sa célébrité bien après. J'étais très admirative de son travail et, en dehors, c'était un homme simple. Je crois que nous étions attirés l'un par l'autre. Le coeur qui commence à battre plus fort et voilà... La chamade, tout naturellement !", a-t-elle confié. Lorsqu'ils entament leur relation, Fabienne n'est alors âgée que de 14 ans et le chanteur de 37.

Interrogée sur cette différence d'âge choquante, Fabienne déclare : "Je ne lui ai jamais indiqué mon âge. Je faisais plus âgée. J'étais grande, je faisais déjà 1,70 m. Je parlais plusieurs langues. C'est vrai que j'étais jeune mais à l'époque, c'était un autre contexte. C'était les années après 68, il était interdit d'interdire, donc on ne voyait le mal nulle part et on n'avait pas trop conscience non plus de tous ces enjeux et de tout ce qui pouvait en découler." En 1977, après plusieurs mois de liaison, le père de Fabienne découvre ce qu'il se passe et lui interdit de revoir le chanteur. C'est cette année-là qu'elle tombe enceinte de Julie Bocquet. "Je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire que je pensais être enceinte car moi-même je l'ai découvert sur le tard. Quand Claude est mort, j'ai tout perdu. J'avais perdu mon enfant [placée à l'adoption, NDLR], le père de mon enfant... C'est indicible, il n'y a pas de mots", a-t-elle ajouté en larmes.

Fabienne, qui estime avoir vécu une belle histoire malgré tout, reconnaît qu'une telle situation ne pourrait plus se produire de nos jours. "Il est vrai qu'après, on a d'autres perceptions, et heureusement qu'aujourd'hui le monde a changé et qu'on est beaucoup plus conscient de tout ce qu'il peut s'ensuivre", dit-elle.

