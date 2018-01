Claude (L'amour est dans le pré) en couple : "C'est le profil que je cherchais"

Claude cherchait sa moitié en 2015 lors de la saison 10 de L'amour est dans le pré (M6). S'il avait cru trouver en Cathy, la communicante, un potentiel avenir, l'éleveur de chevaux s'était finalement résigné. Mais aujourd'hui, plus de deux ans après le tournage de l'émission de dating, l'agriculteur confie avoir trouvé l'amour.

Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, Claude en dit plus sur son amoureuse, une certaine Caroline qui lui a écrit un an après l'émission. "J'ai mis quelques mois à lui répondre. D'ailleurs, c'est elle qui a dû me relancer par SMS", explique le charmant sexagénaire aux yeux bleus. Mais s'il a tardé à répondre à sa prétendante, c'est uniquement parce qu'il a été dépassé par les 500 courriers et nombreux coups de téléphone reçus.

Caroline est professeur de gestion, divorcée et maman de trois enfants. Elle vient de l'Aisne, à environ 200 kilomètres de chez Claude. "Nous nous sommes donné rendez-vous à mi-distance. On s'est vite découvert de nombreux points en commun, comme la nature, la cuisine et l'amour des chevaux", raconte-t-il.

Pas de quoi décevoir Claude... "J'ai 66 ans, elle est encore dans ses 40 ans, poursuit-il. C'est bien le profil que je cherchais quand Karine Le Marchand était venue tourner mon portrait, il y a quelques années." Aujourd'hui, le couple, qui semble filer le parfait amour, n'habite pas encore ensemble, madame continuant les déplacements entre l'Aisne et le Vexin.

Rendez-vous ce lundi 29 janvier 2018 dès 21h sur M6 afin de suivre le prime L'amour est dans le pré : Que sont-ils devenus ? durant lequel Claude présentera sa compagne.