Clémence Castel, comment s'en sortir dans Koh-Lanta : ses conseils aux candidats

Dans son livre Aller jusqu'au bout ! (Flammarion), Clémence Castel prodigue ses astuces "pour avancer sereinement et en toute confiance au quotidien". Quoi de plus logique, dans ces conditions, que de demander à la gagnante de l'édition diffusée de Koh-Lanta en 2005 et du Combat des héros en 2018, de livrer des conseils au candidat de la nouvelle saison de l'émission d'aventure de TF1.

"J'ai gagné deux fois Koh-Lanta, mais j'ai aussi perdu une fois en 2009, à mi-parcours. Donc je sais comment on gagne et je sais comment on perd", lance l'aventurière qui nous a déjà fait des confidences sur sa maladie et sur les gains que lui ont rapportés l'émission. Selon elle, pour avoir un parcours enrichissant dans Koh-Lanta, pour en tirer des leçons et avancer, il faut "avoir un but précis et ne pas en démordre". "Il faut faire Koh-Lanta et savoir pourquoi on le fait. Avoir une motivation personnelle derrière qui fait que ça va permettre de dépasser les difficultés", confie-t-elle. Et d'ajouter : "Il y aura certainement des moments difficiles et ça peut permettre de ne pas trop penser à ces moments-là."

Autre conseil de Clémence Castel : "Ne pas non plus penser à la victoire finale trop tôt, prendre les jours les uns après les autres. Chaque jour est une aventure dans Koh-Lanta. On ne sait pas de quoi va être fait le lendemain, donc il ne faut pas trop anticiper les choses."

Certains candidats de l'édition 2019 feraient bien de tenir compte de ces conseils...

