Clio Pajczer: Pose lascive en petit bikini, l'ex-chroniqueuse de TPMP met le feu

Les vacances d'été ont déjà débuté pour la sublime Clio Pajczer. Autrefois chroniqueuse dans Touche pas à mon poste aux côtés d'Énora Malagré qui a récemment annoncé son départ ou encore de Matthieu Delormeau, jugé parfois sexiste avec elle, la star du yoga dans l'émission a décidé de prendre du bon temps maintenant qu'elle a cessé toute activité télévisuelle. C'est en direction de l'Espagne, plus précisément du côté de Fuerteventura, une île des Canaries, que la petite amie d'un certain Aurélien a décidé de poser des valises.

Celle qui recevait des critiques sur les réseaux sociaux à propos de son physique il y a peu se moque de ses détracteurs et n'hésite pas à le faire savoir en publiant un cliché la mettant en scène dans une position plus que olé-olé. C'est ce mardi 13 juin 2017 que Clio Pajczer a décidé de dévoiler son corps de rêve et sa taille toute fine sur Instagram. Lunettes de soleil sur le nez et simplement vêtue d'un petit bikini mettant sa poitrine XXL en avant, celle qu'on a pu également apercevoir jouer les chroniqueuses sport dans l'émission d'Estelle Denis prend la pose tout allongée sur un lit de plage. En quelques secondes, l'ex-femme du footballeur Jean-Philippe Sabo a fait grimper la température !

La petite protégée de Cyril Hanouna a profité de cette publication pour assurer la promotion du cours de yoga qu'elle donnera le week-end prochain dans un Club Med Gym parisien : "Sans oublier mon yoga book pour travailler mes cours ! D'ailleurs, je vous donne rdv le 25 juin au @cmgsportsclub one grenelle pour un atelier à partir de 14h30 ! Le lien pour s'inscrire est dans ma bio (https://pasdexcuse.fr/yogabyclio)"

La naïade est fière de ses formes et elle l'assume. Pour rappel, en janvier dernier, elle s'expliquait sur son poids : "Toute femme peut et doit se sentir bien dans sa peau, belle et sexy, peu importe la taille de son popotin ! La beauté, au-delà d'être intérieure, est une question d'attitude... et c'est la seule chose qui compte ! Je suis très heureuse, saine, j'ai des formes et j'en suis très fière. Je vous aime ! PEACE."

Une belle revanche pour la jeune femme de 32 ans.