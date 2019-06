Clotilde Courau : Le spectacle épatant de sa fille Luisa en pleine rue

D'ordinaire très discrets sur sa vie privée, Emmanuel-Philibert de Savoie (47 ans) a publié une vidéo de sa fille cadette sur son compte Instagram. Marié à Clotilde Courau (50 ans) depuis 2003, le petit-fils du dernier roi d'Italie a deux filles avec l'actrice : Luisa, 12 ans et Vittoria, 15 ans. Le couple princier a également adopté deux petits garçons kenyans dont ils sont les "parents de coeur" (Alan et Moses, restés vivre au Kenya).

Sur cette vidéo, on aperçoit la fille cadette du couple princier interpréter le tube interplanétaire du groupe Queen, Bohemian Rhapsody. Très à l'aise malgré son jeune âge, Luisa joue du piano et chante en pleine rue devant les passants admiratifs. Sur la vidéo est inscrit 13 anni... en référence à l'âge que la jeune fille, déjà très douée pour le spectacle, aura en août. En bonus, un gif de Blanche neige applaudit avec ferveur la jeune prodige.

C'est une famille décidément très douée pour le domaine artistique puisque Clotilde Courau, princesse de Venise et de Piémont, est actuellement en pleine promotion du film Une fille facile de Rebecca Zlotowski. Elle joue aux côtés de Zahia Dehar et de Benoît Magimel. Lors de sa montée des marches au 72e Festival de Cannes, son mari Emmanuel-Philibert lui avait également publié un hommage. Une photographie de son épouse sur les marches de la Croisette avec un affectueux : "Proud of you" (fier de toi).

Opéré en 2012 d'une tumeur à la cloison nasale (heureusement bénigne), Emmanuel-Philibert a dû subir une nouvelle intervention le 28 mai 2019. Il a pu compter sur le soutien de ses deux filles et de sa femme. Pour l'anniversaire de sa femme qui fêtait récemment ses 50 ans, il avait déclaré sur son compte Instagram : "Je t'aime terriblement. Si une fleur s'épanouissait chaque fois que je pense à toi, chaque désert en serait plein [citation de Khalil Gibran, poète libanais du xxe siècle, NDLR]. Joyeux anniversaire mon amour."