Coco Rocha : En couverture de magazine avec son bébé

En marge de cette série photo adorable, Coco Rocha s'est également prêtée à une interview. Elle y déclare notamment que sa fille Ioni a adoré participer à ce shooting familial ("Il a fallu lui acheter une glace pour lui faire accepter la fin de la prise de vue !", confie-t-elle) et précise ne pas compter sur une armée de nourrices, malgré des déplacements fréquents dus à sa profession.

"Ma mère était hôtesse de l'air, elle voyageait sans arrêt, et j'ai eu un nombre incalculable de baby-sitters... alors je ne veux pas que mes enfants connaissent ce manque des parents, révèle Coco Rocha. À la maison, James et moi avons une seule nanny, Diana, en demi-journée. (...) C'est toujours mon mari et moi, aidés de nos parents, qui nous occupons de nos enfants. [Nous] formons une équipe." Une équipe qui pourrait s'agrandir à l'avenir.

"J'ai été fille unique, et les familles nombreuses représentent pour moi un conte de fées. Mais je vais attendre que Ioni et Iver grandissent un peu", conclut-elle. Ses fans sont prévenus : d'autres heureux événements sont au programme !

