Coco Rocha : Le mannequin a accouché de son deuxième enfant

Particulièrement actif sur les réseaux sociaux, le top de 29 ans avait publié un premier cliché dès son arrivée à la maternité pour annoncer le début du travail à son plus d'un million d'abonnés. C'est donc tout naturellement que la jolie brune et son mari, James Conran, ont continué de partager leur bonheur en documentant l'heureux événement dès la naissance de leur petit garçon, allant même jusqu'à lui créer son propre compte Instagram. Et Iver commence fort avec une communauté de plus de 8000 fans, quelques heures à peine après son arrivée au monde (digital).