Coeur de Pirate : Avant d'accepter Nouvelle Star, elle voulait tout arrêter !

Le 1er novembre prochain, Nouvelle Star revient sur M6 dès 21h !

À cette occasion, les téléspectateurs de l'ex-petite chaîne qui monte découvriront Benjamin Biolay, Dany Synthé, Nathalie Noennec et Béatrice Martin (alias Coeur de Pirate) dans leurs nouveaux rôles de jurés de télé-crochet.

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs en amont de cette diffusion très attendue, la chanteuse canadienne de 28 ans a expliqué à propos de sa venue dans le programme français : "La proposition était une vraie surprise. Mais j'ai tout de suite été touchée qu'on puisse avoir de l'inté­rêt pour moi alors que je n'ai pas beau­coup d'expé­rience, même si ça fait dix ans que je suis dans ce métier et que ça marche plutôt bien aussi en France pour moi. (...) J'ai eu envie, assez vite, de dire 'oui' à cause de cette confiance qu'on accor­dait à mon exper­tise et mon juge­ment."

D'autant plus que Coeur de Pirate ne s'en cache pas, le moral n'était pas forcément au rendez-vous quand la proposition lui a été formulée... à tel point qu'elle envisageait même de tout arrêter ! "Au moment même où M6 m'a proposé ce projet, j'étais dans une grosse période de remise en question. J'avais très envie de retomber dans l'anonymat, d'arrêter ma carrière. Je sortais de 200 concerts, une expérience très intense... Je me suis dit : 'Si l'on pense que je peux être jurée, c'est que je vaux quelque chose'", a-t-elle commenté.