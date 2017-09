Coeur de Pirate dévoile son nouveau tatouage qui descend jusqu'aux fesses

Entre Béatrice Martin alias Coeur de Pirate, qui compte pas moins d'une vingtaine de tatouages – dont un faisant écho à une ancienne petite-amie a été effacé – et son mari tatoueur, nul doute que Romy, 5 ans et fruit de leurs amours parfois tumultueux, pourrait être un jour tentée de les imiter. "Je lui dirai 'Attends tes 18 ans comme tout le monde', comme la loi. C'est la base, affirme sa mère au site Au Féminin. Puis après, si elle veut vraiment en faire, au moins elle ne sera pas mal entourée avec son père ! Moi ce qui me ferai un peu plus flipper c'est si on ne connaissait pas du tout de tatoueur et qu'elle allait se le faire faire n'importe où. (...) Si elle veut se faire tatouer, elle paiera pour et ira voir le meilleur."