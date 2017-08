Coeur de Pirate de nouveau célibataire : "Tout ça, c'est de ma faute"

La chanteuse Béatrice Martin, plus connue sous le nom de Coeur de Pirate, est de nouveau célibataire.

C'est lors d'une interview sans filtre menée par la journaliste Nathalie Petrowski pour le site québécois La Presse que la chanteuse de 27 ans, maman d'une petite Romy (bientôt 5 ans), a dévoilé qu'elle n'était plus en couple – une nouvelle fois ! – avec le tatoueur français Alex Peyrat qu'elle avait épousé en 2012. "Tout ça, c'est de ma faute", a ainsi statué Béatrice Martin avec émotion. En janvier dernier, le couple renouvelait pourtant ses voeux à Montréal après que la jeune femme a vécu une romance de quelques mois seulement avec une femme transgenre, Laura Jane Grace.

Et la star, qui pense avoir été trop loquace sur sa vie privée sur les réseaux sociaux, de poursuivre : "0 force de vivre exposée à tout vent, j'ai fini par oublier qui j'étais. La dépression s'en est mêlée. Là, j'essaie de me reconstruire à travers les concerts et ça marche plutôt bien, mais il n'en demeure pas moins que, créativement, je suis bloquée. J'ai l'impression que c'est ce qui arrive quand tu veux devenir autre chose que ce que les gens attendent de toi. (...) En tout cas, j'ai eu ma leçon. Oh que oui ! Maintenant, sur mes comptes, je ne mets que des infos de musique et de carrière. Rien d'autre."

Pour rappel, à la rentrée prochaine, Coeur de Pirate fera partie du jury de la nouvelle saison de Nouvelle Star sur M6 aux côtés de Benjamin Biolay, Dany Synthé et Nathalie Noennec. Une saison animée par la chanteuse Shy'm.