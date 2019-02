Conchita Wurst, métamorphosée : La chanteuse dévoile son nouveau look

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. Conchita Wurst en compte plus de 300 000 sur Instagram. Elle les surprend en dévoilant son nouveau look.

Samedi 23 février, Conchita Wurst a participé au Grazer Tuntenball, dans la ville de Graz, en Autriche. La chanteuse de 30 ans et révélation de l'Eurovision 2014 a animé le bal des transformistes, où elle a dévoilé un nouveau look surprenant.

Conchita Wurst a conservé sa barbe mais elle s'est rasé le crâne.