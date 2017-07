Coralie (Secret Story 9) et le petit frère de Kev Adams, un duo complice à Ibiza

Jeudi 6 juillet 2017, Coralie Porrovecchio a surpris ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Actuellement en déplacement à Ibiza pour faire la promotion de la marque Ultimate Ears en tant qu'influenceuse, la bombe de Secret Story 9 (NT1) passée plus récemment par Les Anges de NRJ12 a fait une rencontre assez inattendue.

En effet, comme on peut le voir sur son compte Snapchat très suivi, la divine Coralie (21 ans) a eu la chance de faire la connaissance du petit frère du comédien et humoriste Kev Adams (26 ans), Noam Adams (alias DJ Noyz), et de passer un moment très complice en sa compagnie.

"Est-ce que tu vas te mettre sur toutes mes photos ?", entend-on notamment lancer Coralie à son nouvel ami alors qu'elle se filmait très amusée par la situation. "Oui ! Sur toutes !", lui a aussitôt rétorqué le jeune homme qui a la même voix et les mêmes mimiques que son très populaire grand frère.

Quelques heures plus tard, c'est en marge d'un concert nocturne que le duo s'est une nouvelle fois filmé, le sourire aux lèvres... Kev Adams, lui aussi présent à Ibiza, n'était apparemment pas au côté de son frangin ce soir-là.