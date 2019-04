Corinne Cobson : La créatrice est morte d'un cancer à 62 ans

Corinne Cobson était la fille des stylistes Jacqueline et Elie Jacobson. Elle avait lancé sa propre marque de prêt-à-porter en 1987, après des débuts prometteurs au sein de la griffe de ses parents.

Corinne Cobson fut une des premières créatrices, au début des années 1990, à faire défiler des mannequins sans collants, portant des pulls sous la poitrine et des pantalons au ras du pubis. La créatrice disparue s'était diversifiée en se lançant dans la lingerie, les produits cosmétiques, via des collaborations avec Cacharel et L'Oréal, et enfin le mobilier.

Corinne Cobson a publié une dernière photo d'elle sur Instagram, publication à titre posthume. La légende s'adresse à ses près de 1500 abonnés, en deuil : "Ciao tutti ! Je suis partie pour mon dernier voyage ... Je vous aime tous !"