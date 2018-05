Corneille et sa vie au Canada : "Pas de problèmes de baby-sitting"

Le 18 mai 2018, le sympathique chanteur Corneille sortira un disque de reprises de chansons des années 1980 et 1990, intitulé Love & Soul et déjà porté par le premier extrait Smooth Operator (de Sade). L'artiste de 41 ans compte bien repartir à l'assaut du public français et nul doute qu'il ira à sa rencontre sur scène dès qu'il en aura l'occasion. Pour cela, il va devoir laisser un peu les siens derrière lui puisqu'il préfère vivre au Québec, sa terre d'accueil depuis 1997...

Interrogé par le magazine Gala qui est allé à sa rencontre au Canada, Corneille explique pourquoi il n'a pas déménagé en France alors qu'il fait l'essentiel de sa carrière dans notre pays depuis qu'il a rencontré le succès au début des années 2000 avec Parce qu'on vient de loin. "Mon épouse est d'ici et mes beaux-parents habitent à une minute de chez nous. Pas de problèmes de baby-sitting ! Notre fils Merick, 10 ans, est à l'école ici, et notre fille Mila n'a que 2 ans. Plutôt que de déraciner les miens, je préfère faire les allers-retours en France, pour le boulot, a-t-il dévoilé.

Corneille, de son vrai nom Cornelius Nyungura, est marié à l'ancienne chanteuse et mannequin Sofia de Medeiros. Le couple s'est dit oui au Québec en 2006, soit neuf ans après l'arrivée du chanteur. Corneille a trouvé refuge outre-Atlantique après avoir vécu en Allemagne et au Rwanda, d'où venaient ses parents, morts sous ses yeux pendant le génocide. "J'ai tout de suite aimé ce pays, et je suis resté accro", jure-t-il. On le croit volontiers !

Thomas Montet

L'interview de Corneille est à retrouver dans Gala en kiosques depuis le 28 avril 2018.