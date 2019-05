Cressida Bonas, Kate Moss et Gemma Arterton : Leur joyeuse soirée mode à Londres

Les Britanniques adeptes de mode avaient rendez-vous chez Beck le 9 mai 2019. A l'occasion du lancement de sa collection, célébrant sa nouvelle boutique à Londres sur Old Bond Street, la marque Michael Kors a convié comédiennes et mannequins stars pour une soirée organisée au restaurant du chic hôtel Brown.

Plutôt discrète depuis qu'elle a assisté au mariage de son ex-petit ami le prince Harry il y a un an, Cressida Bonas était de la partie. Elle a pu y croiser un membre de la famille royale en la personne de Lady Amelia Windsor, fille du comte St Andrews et cousine des princes William et Harry. Les tops Kate Moss, Eva Herzigova et Jourdan Dunn étaient aussi présentes. Du côté des actrices, Gemma Arterton a misé sur un look hommage au mythique club Studio 54 avec un tee-shirt à l'effigie de la discothèque new-yorkaise. La star de James Bond, Naomie Harris, a quant à elle préféré une tenue plus classique jouant sur le féminin et masculin en tailleur imprimé.