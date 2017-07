Cristiano Ronaldo câliné par Georgina, enceinte : Images rares de tendresse

C'est confirmé, Cristiano Ronaldo et sa jeune compagne Georgina Rodriguez accueilleront leur premier enfant dans quelques mois, le quatrième pour le célèbre attaquant portugais de 32 ans devenu, le mois dernier, papa de jumeaux nés par mère porteuse aux Etats-Unis.

Pour leurs premières vacances ensemble, CR7 et sa chérie ont passé plusieurs jours du côté d'Ibiza avec famille et amis. Si le couple s'est exposé publiquement à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, les futurs parents ne se sont jamais montrés particulièrement tactiles, sans doute par pudeur. Ils le sont pourtant... Preuve en est avec les photos prises au début du mois alors qu'ils naviguaient sur un magnifique yacht au large de l'île de Formentera.

Tandis que Georgina affichait un ventre de plus en plus arrondi dans son petit bikini coloré, alimentant encore un peu plus les rumeurs de grossesse confirmées depuis par Cristiano Ronaldo en off, la jeune danseuse de 23 ans était aux petits soins pour son homme.

Allongé à l'arrière de son yacht, le quadruple ballon d'or a pu compter sur la tendresse de sa belle qui le câlinait délicatement. Main passée dans les cheveux, baisers sur la joue, CR7 a été chouchouté. Dommage que la réciproque n'ait pas été constatée.

Quelques jours plus tard, c'est sans la maman de son futur bébé que la star du ballon rond a assisté à l'inauguration d'un nouveau restaurant d'Ibiza, le Zela, dont il est actionnaire avec le tennisman espagnol Rafael Nadal et le chanteur espagnol Enrique Iglesias. Au cours d'une discussion privée avec un journaliste d'El Mundo, Cristiano Ronaldo s'est dit très heureux de l'arrivée prochaine d'un nouvel enfant dans sa famille déjà composée d'Eva et Mateo, 1 mois, et de Cristiano Jr, 7 ans.

Rentré depuis d'Ibiza, CR7 vient de s'envoler pour la Chine, dispensé de participer à la tournée du Real Madrid aux Etats-Unis.

