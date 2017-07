Cristiano Ronaldo : Son instant "love " avec Georgina Rodriguez à Ibiza...

Cristiano Ronaldo a un franchi un cap avec Georgina Rodriguez, le ventre de plus en plus arrondi de sa jeune compagne offrant de nouvelles perspectives à leur récente relation.

En vacances depuis plusieurs jours à Ibiza avec ses trois enfants, l'aîné de 7 ans, Cristiano Jr, et les jumeaux Mateo et Eva nés en juin dernier d'une mère porteuse aux Etats-Unis, le célèbre attaquant portugais de 32 ans a également convié Georgina Rodriguez. La jeune danseuse espagnole de 23 ans n'a pas tardé à trouver sa place dans le clan Ronaldo. Pour preuve, la photo de groupe, qu'il domine bien évidemment en mettant ses abdos en avant, postée sur sa page Instagram le 12 juillet. On y aperçoit notamment les formes de future maman de Georgina, qui se font de plus en plus précises au fil des jours.