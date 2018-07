Cristiano Ronaldo en passe de concurrencer les Kardashian

À quoi ressemble exactement le quotidien de Cristiano Ronaldo ? Les millions de fans du quintuple Ballon d'or pourraient bien tôt le savoir.

Selon Variety, l'attaquant portugais de 33 ans éliminé de la Coupe du monde en Russie le 30 juin 2018 est en pourparlers avec Facebook pour obtenir son émission de télé-réalité. Les soeurs Kardashian n'ont qu'à bien se tenir ! Si le projet se concrétise, il devrait être composé de 13 épisodes diffusés sur Watch (la plateforme de vidéos de Facebook lancée à l'été 2017) et permettre à CR7 d'empocher un chèque de 10 millions de dollars, soit environ 8,6 millions d'euros.

Toujours selon Variety, le show de Cristiano Ronaldo devrait être inspiré de celui du quaterback des Patriots et mari de Gisele Bündchen, Tom Brady, puisque sa production serait également confiée à Religion of Sports. Tom vs. Time retrace le quotidien du footballeur américain de 40 ans.

Cristiano Ronaldo n'aura pas de mal à trouver de quoi remplir les 13 épisodes de son émission toujours en pourparlers. Le célèbre sportif est le papa de quatre enfants dont trois sont nés par mère porteuse – son fils aîné de 5 ans Cristiano Jr et ses jumeaux Eva et Mateo qui viennent de fêter leur premier anniversaire. La petite dernière, Alana Martina, est née en novembre 2017 à Madrid, fruit de son amour pour la jeune danseuse et mannequin de 23 ans Georgina Rodriguez. Les jeunes parents seraient d'ailleurs fiancés, des rumeurs qui ont émergé après que Georgina Rodriguez a exhibé un énorme diamant (une bague Cartier à plus de 700 000 euros) dans les tribunes de la Coupe du monde.

Joueur emblématique du Real Madrid depuis 2009, CR7 serait plus que jamais sur le départ et son arrivée à la Juventus de Turin largement pressentie. Un déménagement en Italie qui pourrait être ainsi filmé et partagé avec ses fans.