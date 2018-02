Gisele Bündchen : Photos inédites de son mariage avec Tom Brady pour leurs 9 ans

Neuf ans après ses noces avec Tom Brady, et à l'occasion de leur anniversaire de mariage célébré le 26 février 2018, Gisele Bündchen dévoile pour la première fois la tenue qu'elle portait le jour J dans une photo postée sur son compte Instagram.

Sur le cliché en question, le top brésilien porte une magnifique robe bustier en dentelle Dolce & Gabbana. Bouquet en main, Gisele Bündchen est vue en train de partager un baiser avec son mari, quelques instants après l'échange des voeux. Les célébrations avaient eu lieu en l'église catholique de Santa Monica, à Los Angeles, en présence de la famille et des amis proches. Deux mois plus tard, le couple avait organisé une seconde fête au Costa Rica. "Ces 9 dernières années ont été une véritable aventure. J'aime appendre et grandir à tes côtés. Joyeux anniversaire, amour de ma vie", a commenté le mannequin de 37 ans.