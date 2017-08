Cristiano Ronaldo : Enceinte, sa chérie Georgina entretient sa jolie silhouette

Son accouchement serait prévu courant novembre, selon les dernières spéculations. Alors qu'elle porte l'enfant de Cristiano Ronaldo, le premier qui ne naîtra pas par mère porteuse, Georgina Rodriguez prend grand soin de son corps. Habituée à une hygiène de vie irréprochable - quinze années de ballet sont passées par là -, la jeune Espagnole de 23 ans ne se laisse pas aller malgré sa grossesse qui a tant fait jaser avant d'être enfin confirmée.

Pour preuve, la vidéo partagée sur sa page Instagram vendredi 18 août 2017, où elle se montre en pleine séance d'exercice à domicile. Faisant de la publicité pour la marque de prêt-à-porter sportswear Dan Five, dont elle porte une tenue, et pour sa coach personnelle Daniela Ospina, la compagne de Cristiano Ronaldo est filmée en action. Positionnée sur une machine de stretching, Georgina Rodriguez expose largement son anatomie, notamment son fessier. Le ventre arrondi de la future maman est bien moins flagrant. C'est avec cette séquence fitness que la danseuse et mannequin originaire de Jaca, dans la province d'Huesca, a choisi de souhaiter une bonne journée à son million d'abonnés. Séquence qui a très certainement égayé leur journée...