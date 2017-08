Cristiano Ronaldo : Enceinte, sa chérie Georgina Rodriguez pose et se confie

Cette fois, la grossesse de Georgina Rodriguez ne saurait être plus officielle : enceinte de son premier enfant avec le footballeur Cristiano Ronaldo, alors même que celui-ci vient d'accueillir dans sa famille des jumeaux nés par mère porteuse, la jolie danseuse et mannequin espagnole s'est prêtée au jeu du shooting glamour et de l'interview pour le magazine Hola!.

Si le quotidien ibérique spécialiste du gotha consacre l'essentiel de sa couverture à la princesse Leonor des Asturies et à l'infante Sofia, filles du roi Felipe VI et de la reine Letizia récemment photographiées en vacances, la bien-aimée de CR7 y est également mise à l'honneur.

En pages intérieures, on peut découvrir des images de la jeune femme originaire de Jaca, dans la province d'Huesca, exposant sans ambages et en toute élégance son ventre à l'occasion d'une séance photo - "un reportage de mode exceptionnel, très sophistiqué et suggestif", vante la publication. Ce baby bump qui a beaucoup attiré l'attention et fait jaser au cours des derniers mois...

Je suis très famille

A la faveur de sa relation hypermédiatique avec l'idole portugaise du ballon rond, dernièrement mise en examen pour fraude fiscale, Georgina Rodriguez est en passe à 23 ans de réaliser son rêve de percer dans le mannequinat, elle qui est désormais signée dans la même agence que des stars comme Bar Refaeli ou Ana Beatriz Barros. "J'ai travaillé pour des marques du secteur du luxe et c'est grâce à ce contact avec la mode que j'ai découvert un monde qui me passionne", confie la jeune femme, qui a d'ailleurs rencontré Cristiano Ronaldo (32 ans) lors d'un événement de la marque Dolce & Gabbana.

A Hola!, la charmante brunette dévoile aussi un peu de l'hygiène de vie qu'elle s'impose au quotidien - attention, révélations fracassantes : "J'aime prendre soin de moi, faire du sport et manger de manière équilibrée. J'essaie de prendre des produits naturels et d'éviter les repas lourds", dit-elle, assurant toutefois ne pas suivre de régime ni faire une croix sur quelques petits plaisirs sans lesquels la vie serait moins savoureuse. Elle évoque également au cours de l'entretien sa passion pour la danse classique - encore heureux, après quinze années de ballet ! -, qui lui a appris la camaraderie et la discipline, mais aussi le yoga et le spinning, qui lui permettent d'entretenir sa silhouette.

Quant à l'aspect qui intéresse actuellement le plus le public, Georgina Rodriguez l'affirme : "Je suis très famille, j'adore les enfants, la nature et les animaux. J'aime m'entourer d'êtres qui m'inspirent pour devenir une meilleure personne chaque jour et qui m'apportent une bonne énergie." Côté famille, elle est servie : si elle attend son premier enfant, grâce à Cristiano et leur histoire d'amour, elle en a déjà trois autres, Cristiano Jr., Mateo et Eva.