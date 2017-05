Cristiano Ronaldo : Facture exorbitante pour une matinée avec lui

Les dessous du business Cristiano Ronaldo livrent de nouveaux secrets. A en croire le livre récemment sorti Football Leaks: The Dirty Business of Football, écrit par les journalistes Rafael Buschmann et Michael Wulzinger de l'influent magazine allemand Der Spiegel, le célèbre attaquant portugais de 32 ans aurait empoché un joli pactole plusieurs années en arrière.

A en croire les investigateurs, une société saoudienne de télécommunications aurait fait appel aux services de la star du Real Madrid en 2013, n'hésitant pas à dépenser près d'1,1 million d'euros pour passer une matinée à ses côtés. Ce montant vertigineux aurait été réglé à Multisports & Image Management, la société qui gère l'image du quadruple Ballon d'Or.

En l'échange du million d'euro, Cristiano Ronaldo aurait accepté d'offrir quatre heures et demie de son précieux temps, une séance photo avec les personnes invitées et la dédicace de quatre maillots. La société de télécommunications aurait même eu le droit à deux mentions sur les réseaux sociaux et aurait reçu le droit d'utiliser l'image de Ronaldo pendant une journée, mais uniquement au niveau régional.

En tête des footballeurs les mieux payés du monde avec Lionel Messi - les deux attaquants rivaux empocheraient plus de 20 millions d'euros annuels -, Cristiano Ronaldo s'est bâti un véritable empire au fil du temps. Ambassadeur de nombreuses marques, propriétaire d'une ligne de prêt-à-porter et de sous-vêtements dont il est bien évidemment l'égérie, d'une gamme de parfums, de salles de fitness et d'hôtels, CR7 aurait empoché plus de 82 millions d'euros en 2016 selon le dernier classement Forbes alors que sa fortune est estimée à plus de 500 millions d'euros. De quoi lui permettre de vivre confortablement avec son fils unique, Cristiano Jr, qui marche dans ses pas, gâter sa nouvelle chérie Georgina Rodriguez (s'il le fait), agrandir sa collection de bolides quand bon lui semble... Mais visiblement pas assez pour arrêter de jouer les divas.

Olivia Maunoury