Cristiano Ronaldo : Mots d'amour à sa fille Alana, déguisée, pour ses 1 an

Le 12 novembre 2017, Cristiano Ronaldo annonçait une heureuse nouvelle au monde entier : la naissance de son quatrième enfant, une petite fille prénommée Alana Martina. L'arrivée du bébé avait été révélée depuis la salle d'accouchement puisque le célèbre footballeur de 33 ans y posait au côté de sa compagne Georgina Rodriguez et de son fils aîné Cristiano Jr, 8 ans, encore en tenue d'hôpital.

Un an s'est déjà écoulé et Alana Martina a bien grandi. Pour son tout premier anniversaire, la fillette a reçu de doux mots de son papa mais aussi de sa maman qui ont marqué le coup sur les réseaux sociaux. "Joyeux anniversaire, chère princesse ! Une année de bonheur ! Je t'aime", a publié CR7 en anglais. Georgina a préféré s'exprimer en espagnol : "Le 12-11-2018 est le jour de naissance de la petite dernière de la maison. Aujourd'hui, Alana Martina fête une année de vie. Une année d'amour et de bonheur. Une bénédiction de plus dans la merveilleuse famille que nous avons construite avec tant d'amour", a notamment écrit l'ancienne danseuse de 23 ans.

Si les mots des parents d'Alana Martina sont différents, la photo d'illustration est la même. La fillette apparaît tout sourire dans un costume de Blanche-neige avec sa grand soeur et son grand frère, eux aussi déguisés. Eva et Mateo sont nés en juin 2017 d'une mère porteuse.

Toute la famille a déménagé l'été dernier en Italie, après que Cristiano Ronaldo a signé un contrat colossal avec la Juventus de Turin.